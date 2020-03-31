سكرتير القائد العام الفريق الركن البياتي يجري جولة ليلية للاطلاع على اجراءات منع التجوال

2020/03/31 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، جولة ليلية للاطلاع على اجراءات منع التجوال.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة صدى الاعلام، ان السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي أجرى جولة ليلية ميدانية شملت سيطرات ومداخل العاصمة بغداد.واضاف، ان هذه الجولة تأتي لمتابعة اجراءات حظر

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