المانيا تسجل اكثر من 61 الف اصابة و583 وفاة بسبب كورونا

2020/03/31 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إلى 61913، فيما قفز عدد الوفيات إلى 583 شخصا.وأظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، أن “عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 4615 مقارنة باليوم السابق، فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة”.

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