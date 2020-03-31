اكتشاف ثلاثة أنواع جديدة من الديناصورات الطائرة

2020/03/31 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء ثلاثة أنواع جديدة من الديناصورات الطائرة المعروفة بـ”التيروصورات”، والتي عاشت في الصحراء بالمغرب قبل 100 مليون سنة.وعثر البروفيسور ديفيد مارتيل، عالم الحفريات بجامعة بورتسموث، على هذا الاكتشاف مع فريق من الباحثين من المغرب والولايات المتحدة.وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة Cretaceous Research عن وجود مجموعة من التيروصورات التي سكنت المغرب في […]

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