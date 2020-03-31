🟠العراق يتصدر الدول العربية بعدّاد الاصابات بكورونا

2020/03/31 | 10:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل عدّاد المصابين بفيروس كورونا في الدول العربية بالارتفاع، لا سيما الأرقام المسجلة في دول الخليج.العراق والخليجويتصدر العراق أعداد الوفيات عربياً بـ46 وفاة من بين 630 مصاب، و152 حالة شفاء، وفقا […]

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