الإعلام والاتصالات تفصح عن أموال التبرعات المخصصة لمواجهة كورونا

2020/03/31 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة الإعلام والاتصالات، عن حجم أموال التبرعات المخصصة لمواجهة كورونا.

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