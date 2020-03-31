الحكمة تستبعد عقد جلسة استثنائية قبل انتهاء حظر التجوال

2020/03/31 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت كتلة الحكمة النيابية، عقد جلسة استثنائية للبرلمان قبل الانتهاء من حظر التجوال الصحي.

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