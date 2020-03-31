وزارة النفط تدعم الصحة بـ 7 ملايين دولار لمواجهة كورونا

2020/03/31 | 10:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 7 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة في مواجهة تفشي وباء كورونا.وفي تصريح تابعته "كلكامش برس " للمتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد فإن “وزارة النفط قدمت لوزارة الصحة مبالغ وصلت لـ7 ملايين دولار لمواجهة أزمة كورونا في البلد بعد مطالبة وزير الصحة بمبلغ 5 ملايين دولار فقط”، لافتا الى ان “هذه الأموال جاءت ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا”.واضاف جهاد ان “المبالغ توزعت لتأهيل ثلاث أبنية في المدينة الرياضية في البصرة التي كانت مخصصة كفنادق لتوظيفها لمرضى الفيروس بمبلغ 2.4 مليون دولار،”، مشيرا الى انه “تم تخصيص 2 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في ميسان، وايضا تخصيص مبلغ 2 مليون دولار من صندوق المنافع الاجتماعية لدعم القطاع الصحي في محافظة ذي قار”.وتابع انه “تم تخصيص مبلغ 200 مليون دينار عراقي لدعم القطاع الصحي في محافظة كركوك منها 50 مليون دينار تخصص للدفاع المدني”، مبينا ان “الوزارة قامت بحملات التعقيم والتعفير في جميع المحافظات وتوفير المشتقات النفطية، فضلا عن نجاح شركة مصافي الوسط في انتاج الجل الكحولي وتزويد وزارة الصحة والوزارات والدوائر لغرض التعقيم”

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