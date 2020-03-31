2020/03/31 | 10:41 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إعلان نتائج 6 حالات مشتبه إصابتهم بكورونا في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 10:41.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج 6 حالات مشتبه إصابتهم بكورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج 6 حالات مشتبه إصابتهم بكورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان نتائج 6 حالات مشتبه إصابتهم بكورونا في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).