سكرتير القائد العام الفريق الركن البياتي: وضعنا بالعراق جيد ويدعو للتفاؤل

2020/03/31 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الثلاثاء، ان وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل، فيما اشار الى انه تم السماح بصرف الرواتب والحوالات المالية.وقال البياتي في حديث لوكالة صدى الاعلام، خلال جولة ميدانية على سيطرات مداخل بغداد، ان “دخول جميع المواد الغذائية والفواكه والخضار عبر جميع السيطرات بدون توقف”.واضاف

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