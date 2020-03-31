إيران عندما تصدّر المرض إلى سوريا

2020/03/31 | 10:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة الطيران الإيرانية التي تنقل الدعم من الصين إلى إيران لمواجهة “كورونا” هي ذاتها التي تأتي إلى سوريا محملة بمقاتلين أو عتاد حربي أو زوار

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