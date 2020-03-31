الإعلام والاتصالات تعلن قيمة التبرعات المخصصة لمواجهة كورونا من شركات الاتصال

2020/03/31 | 10:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، الثلاثاء، عن قيمة تبرعات شركات الاتصال لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة كورونا.

وقال المتحدث باسم الهيأة حسين زامل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه"وضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا، تبرعت الهيأة بملبغ (75) مليون دينار".

وأضاف زامل أن "شركة آسيا سيل تبرعت بمبلغ (٧٥٠) مليون دينار، فيما تبرعت شركة زين بالمبلغ بنفسه"، مشيراً الى أن "شركة كورك تبرعت بـ(١٠٠) مليون دينار".

وتابع أن الشركات سابقة الذكر اطلقت مبادرة مجانية تضمنت تمديد صلاحية الرصيد لغاية 14 يوماً.

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