روسيا: بركان كليوتشيفسكوي يطلق عمودا من الرماد ارتفاعه ستة كيلومترات

2020/03/31 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق مراقبة ثوران البراكين في منطقة كامتشاتكا الروسية، أن عمودا من الرماد البركاني ارتفع من بركان كليوتشيفسكوي في كامتشاتكا.وجاء في بيان مجموعة المراقبة، “ارتفع صباح امس الاثنين بالتوقيت المحلي فوق بركان كليوتشيفسكوي في كامتشاتكا عمود من الرماد البركاني ارتفاعه نحو ستة كيلومترات، وامتد إلى الشمال -الشرقي مع اتجاه الرياح إلى 155 كيلومترا من […]

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