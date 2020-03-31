طهران تناشد المجتمع الدولي بالعمل على الغاء الحظر الامريكي

2020/03/31 | 10:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ناشد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، بالغاء امريكا الحظر المفروض على طهران، مؤكدا أن بلاده تفتقر للمصادر المالية اللازمة لتقديم الخدمات للمصابين بكورونا بسبب الحظر الأميركي.وقال ظريف ، إن "ايران ورغم ثرواتها الكبيرة تفتقر للمصادر المالية اللازمة لتقديم الخدمات للمصابين بكورونا بسبب الحظر الاميركي"، موضحا ان "الحظر استهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الايراني وأوجد سدا كبيرا أمام مكافحة فيروس كورونا الخطير في البلاد".وأضاف ظريف، أن "الحظر يعرقل امكانية شراء ايران للدواء والمعدات وخلق حالة من الرعب بين الشركات الاوروبية المصنعة للاجهزة الطبية"، مشيرا الى أن "اميركا تمارس أشكالا مختلفة من الارهاب الاقتصادي والطبي ضد ايران وهذا ما يعتبر قانونيا جريمة بحق الانسانية".ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الخطوة المفيدة الوحيدة لاميركا هو عدم ايجاد العراقيل امام ايران والعالم من اجل مكافحة كورونا وتقديم المساعدات"، مضيفا "حان الوقت لأن يضطلع المجتمع الدولي بدوره الحقيقي وايصال صوته الى اميركا من اجل الغاء حظرها الأحادي والجائر".وتابع ظريف أن "السلوك المستبد للنظام الاميركي يدل على انه يقاوم ضغوط الرأي العام العالمي ويأمل بتمرير سياساته اللاإنسانية بالقوة".

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