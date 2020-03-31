2020/03/31 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- ديالى اعلنت حكومة ديالى المحلية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا.
وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر،ان” صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا من مختبرات العاصمة بغداد وكانت سلبية اي انها غير مصابة بالفيروس”.
واضاف بدر،ان “الحالات سيتم اخلاءها من الحجر الصحي الوقائي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر،ان” صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا من مختبرات العاصمة بغداد وكانت سلبية اي انها غير مصابة بالفيروس”.
واضاف بدر،ان “الحالات سيتم اخلاءها من الحجر الصحي الوقائي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).