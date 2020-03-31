2020/03/31 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت حكومة ديالى المحلية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر،ان” صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا من مختبرات العاصمة بغداد وكانت سلبية اي انها غير مصابة بالفيروس”.واضاف بدر،ان “الحالات سيتم اخلاءها من الحجر الصحي الوقائي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن نتائج 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).