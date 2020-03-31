تسجيل 256 مخالفة للعجلات كسر أصحابها حظر التجوال في واسط

2020/03/31 | 10:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 256 مخالفة للحظر الوقائي في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "سجلت يوم امس 256 مخالفة لعجلات كسر أصحابها قرار حظر التجوال".

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