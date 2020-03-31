انتعاش بسيط بأسعار النفط بعد أدنى مستوى منذ 18 عاما

2020/03/31 | 10:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت أسعار النفط انتعاشا قويا الثلاثاء بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما، مع تعزيز خطوات صناع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل جائحة كورونا .وارتفع الخام الأمريكي "خام تكساس الوسيط" بنسبة 7.3% ليسجل 21.5 دولار للبرميل، بينما سجل خام "برنت" ارتفاعا نسبته 3.3% ليبلغ 23.5 دولار للبرميل.

وتراجعت أسواق النفط في وقت فرضت فيه حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس، ما تسبب بانخفاض الطلب على الخام.

وبات نحو خمسي سكان العالم حاليا معزولين في منازلهم، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا إلى أكثر من 37 ألفا، في وقت يزداد تفشي الوباء بشكل خطير في الولايات المتحدة.

وازداد هبوط أسعار النفط بعدما فشلت دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.

وتحسنت الأسواق كذلك على خلفية الاتصال الذي جرى الاثنين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب حيث ناقشا أسعار النفط.

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