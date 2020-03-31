2020/03/31 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الثلاثاء إلى 61913، فيما قفز عدد الوفيات إلى 583 شخصا.وأظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 4615 مقارنة باليوم السابق، فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة.‭‭ وفي وقت سابق، حذر متحدث باسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).