واشنطن ترد على اتهام طهران بشأن تاثير العقوبات على نفشي كورونا في البلاد

2020/03/31 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن طالبت وزارة الخارجية الأمريكية طهران بالتوقف عن "الكذب والسرقة"، في ردها على قول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا تستغل "كارثة إنسانية (فيروس كورونا) للانتقام من إيران".وقالت مُتحدثة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوش، مُخاطبة ظريف عبر تويتر: "كُف عن الكذب.توقف عن السرقة..إذا كان النظام الإيراني بحاجة إلى أموال للتعامل مع فيروس كورونا، فيمكنه الوصول إلى مليارات الدولارات من صندوق (علي) خامنئي (مرشد الثورة الإيرانية)، المعفي من الضرائب".وأضافت: "إنها ليست العقوبات (الأمريكية).إنه النظام (الإيراني)".وكان وزير الخارجية الإيراني كتب ظريف في حسابه بتويتر، الإثنين، إننا "على مر التاريخ لم نشهد مثل هذا الأسلوب السيئ جدًا الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي الحالي وفريقه، عبر استغلال كارثة بشرية للانتقام ونشر الكراهية وتوظفيها من أجل الانتخابات".وواصل ظريف حديثه عبر تدوينة نشرها عبر انستغرام، قائلا إن "النظام الصحي والمواطنين والحكومة الإيرانية، يخوضون المواجهة مع كورونا كما هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة، لكن ما يضاعف معاناة الإيرانيين، وما يقيد الخيارات في إدارة الأزمات، هو مزيج من العقوبات (الأمريكية) وكورونا".وذكر وزير الخارجية أن "إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تستطيع بسهولة شراء المعدات واللوازم الطبية في مواجهة هذا المرض"، مُعتبرًا أن الإدارة الأمريكية أرادت "إضعاف إيران عبر كورونا (عبر) إحياء سياسة الضغوط القصوى الفاشلة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء إيرنا الرسمية.وحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت حصيلة حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 2757، فيما بلغ إجمالي الإصابات 41495.

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