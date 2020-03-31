الشابندر يكشف تفاصيل ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة

2020/03/31 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف السياسي العراقي عزت الشابندر، الاثنين، عن تفاصيل ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، مبينا ان الكتل الشيعية مجمعة على ترشيحه لرئاسة الوزراء.وقال الشابندر في تسجيل صوتي تابعته المستقلة ان ” رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم هو من رشحه لرئاسة الحكومة فيما اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري وفالح الفياض التاييد مباشرة للترشيح”.واضاف […]

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