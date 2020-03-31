استمرار تراجع حركة الطيران بقوة في العالم.. هبوط مدوّي لمطار فرانكفورت الدولي

2020/03/31 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استمرت حركة الطيران في مطار فرانكفورت الدولي في التراجع على نحو قوي بسبب أزمة جائحة كورونا المستجد.وأعلنت شركة “فرابورت” المشغلة للمطار اليوم أن عدد الركاب تراجع في الأسبوع الثالث عشر من هذا العام (من 23 حتى 29 مارس الجاري) بنسبة 91% على أساس سنوي، ليصل عدد الركاب إلى أقل من 119 […]

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