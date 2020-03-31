الشابندر: قوى عراقية رشحتني لمنصب رئيس الوزراء

2020/03/31 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي العراقي عزة الشابندر في تسجيل صوتي، وصل موقع قناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء، ان قوى شيعية رشحته لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية....

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