كورونا يعلق تدريبات الاميركان بالعراق لما بعد شهر رمضان

2020/03/31 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتحدث باسم التحالف الاميركي او ما يسمى بـ"التحالف الدولي" مايلز كاغينز، استئناف مهام تدريب القوات العراقية بعد انتهاء شهر رمضان....

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