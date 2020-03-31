شكوك عراقية حيال انسحاب امريكي مفاجئ دون تنسيق؟

2020/03/31 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت القوات العسكرية العراقية قيادة قاعدة كي وان في شمال غرب محافظة كركوك من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ظل تأكيد سياسي وشعبي وأي...

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