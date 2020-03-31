2020/03/31 | 11:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن كتلة المستقبل الكردية النيابية سوركت شمس الدين، الثلاثاء، عن تحركات سياسية لإقناع المعترضين على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي للانضمام إلى جبهة الداعمين له بتشكيل حكومته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي يكشف عن تحركات لاقناع المعترضين بدعم الزرفي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي يكشف عن تحركات لاقناع المعترضين بدعم الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).