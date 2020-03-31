2020/03/31 | 11:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، صباح الثلاثاء، عن تشخيص إصابة جديدة بفيروس كورونا في ناحية "خليفان" في محافظة أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة جديدة بكورونا في أربيل والإجمالي في الاقليم يرتفع الى 161 ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة جديدة بكورونا في أربيل والإجمالي في الاقليم يرتفع الى 161 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).