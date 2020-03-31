أسعارُ النفط تنتعش قليلاً، واقتصاد العراق «لن يصمدَ طويلاً»

2020/03/31 | 11:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار #النفط، اليوم الثلاثاء، انتعاشاً قوياً في تعاملات “آسيا” بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاماً، مع تعزيز خطوات صنّاع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل

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