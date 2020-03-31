الأسدي: عدم وجود مباحثات مع الزرفي في ظل هذه الأجواء

2020/03/31 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عدم وجود مباحثات مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في ظل هذه الأجواء.وقال الناطق باسم التحالف النائب أحمد الأسدي، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “تحالف الفتح ينتظر التطورات في ملف التكليف”، لافتاً الى أنه “لا وجود لمباحثات في ظل هذه الأجواء”.وأضاف أن “موقف الفتح والقانون والحكمة […]

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