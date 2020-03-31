محمد البياتي : وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل

2020/03/31 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي ، ان وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل، فيما اشار الى انه تم السماح بصرف الرواتب والحوالات المالية.وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، خلال جولة ميدانية على سيطرات مداخل بغداد، ان “دخول جميع المواد الغذائية والفواكه والخضار عبر […]

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