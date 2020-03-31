2020/03/31 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة ..
اكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي ، ان وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل، فيما اشار الى انه تم السماح بصرف الرواتب والحوالات المالية.
وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، خلال جولة ميدانية على سيطرات مداخل بغداد، ان “دخول جميع المواد الغذائية والفواكه والخضار عبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد البياتي : وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي ، ان وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل، فيما اشار الى انه تم السماح بصرف الرواتب والحوالات المالية.
وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، خلال جولة ميدانية على سيطرات مداخل بغداد، ان “دخول جميع المواد الغذائية والفواكه والخضار عبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد البياتي : وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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