الإجراءات القصيرة الأجل لمواجهة الأزمة المالية في العراق.. نبيل المرسومي

2020/03/31 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي 1_الغاء موازنة عام 2020 وتنظيم موازنة ازمة على سعر نفط مخطط لا يزيد عن 25 دولارا للبرميل وبرمجة النفقات العامة بعد ضغطها الى ادنى حد ممكن ثم تنظيم أولويات الصرف على أبواب الانفاق المهمة كالرواتب والانفاق الصحي لمواجهة كورونا والبطاقة التموينية على ان تكون في حدود الإيرادات العامة المتاحة شهريا .2_احكام […]

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