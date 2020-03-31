2020/03/31 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على خطة طموحة لاستئناف الموسم دون جمهور في الأسبوع الأول من مايو/آيار المقبل على أن ينتهي الموسم يوم الأحد الـ12 من يوليو/تموز.وسيحتاج هذا الاقتراح، الذي سيتم مناقشته بالتفصيل في مؤتمر عبر الفيديو للأندية الـ20 يوم الجمعة المقبل، إلى المصادقة عليها من قبل الحكومة وهيئات الصحة العامة ورابطة اللاعبين المحترفين.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تكشف خطتها لاستئناف الموسم الكروي الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تكشف خطتها لاستئناف الموسم الكروي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).