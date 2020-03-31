تضامنوا مع معاناة شعبكم حتى وإن كان نفاقا

2020/03/31 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي واجه العالم على مرّ التاريخ العديد من الأمراض والأوبئة الفتّاكة , وحصدت تلك الأوبئة أرواح مئات الملايين من البشر , وتسببت في تغييرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية شملت العالم...أكمل القراءة ←

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