سعيد الوجاني - جايْحت كرونا ونزاع الصحراء

2020/03/31 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الوحش كورونا الذي فاجئ العالم ، حين جاء غازياً بدون استئذان ، ليخلف ضحايا يتساقطون بالآلاف في كل بقاع المعمور ، وبدون شفقة ولا رحمة ، كان من حسناته الغير منتظرة ، انه عرّى على حقائق لم تكن منتظرة ، ولا متوقعة ، ولا معروفة ، بل لم يكن مشكوك فيها بالمرة .ان من اهم ما عرى عنه فيروس كورونا ، وهذا شيء خطير ، ان الاتحاد الأوربي الذي تغنى به الجميع ، ثروة ، وتقدما ، وقوة ، وعِلما ، لم يكن في الأص......

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