الصحة العراقية تكشف

2020/03/31 | 11:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة الرصافة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 96 إصابة بفيروس كورونا ضمن رقعتها الجغرافية، مرجعة ارتفاع اعداد الإصابات في الرصافة إلى كثافه السكانية.وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي لـشفق نيوز، إن "ارتفاع عدد الاصابات في جانب الرصافة عن الكرخ وبعض المحافظات هو نتيجة البقعة الجغرافية والكثافة السكانية"، موضحا ان "عدد السكان في الرصافة تجاوز خمسة ملايين نسمة".وأضاف الساعدي أن "التجمعات والزحامات هي أحد الاسباب الرئيسية في زيادة نسبة الإصابة بفيروس كورونا"، لافتا إلى أن "الدائرة سجلت ضمن قواطعها 96 إصابة من بينها خمس وفيات و22 حالة شفاء".ودعا مدير عام دائرة صحة الرصافة الجهات المعينة إلى "توفير الدعم للمناطق الشعبية ومساعدة الكوادر الطبية في عملها".يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع مجموع الاصابات الكلي بفيروس كورونا إلى ٦٣٠، ومجموع الوفيات إلى ٤٦، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ١٥٢ حالة.

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