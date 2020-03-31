هجوم يستهدف خطوط نقل الغاز من إيران إلى أنقرة

2020/03/31 | 11:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز اليوم الثلاثاء، أن هجوما إرهابيا استهدف خطوط نقل الغاز من إيران إلى أنقرة على الأراضي التركية.

وأوضح مهدي جمشيدي، مدير دائرة نقل الغاز في الشركة أن التفجير، الذي وقع على بعد 1,5 كيلومتر من منفذ بازركان داخل الأراضي التركية، أسفر عن توقف تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا.

وقال: الانفجار ناجم عن عمل إرهابي فأنابيب نقل الغاز غير مهترئة ...



لا نمتلك الكثير من المعلومات حول التفجير لكننا نستبعد مقتل أحد فيه.

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