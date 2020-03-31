ترامب : الأيام الثلاثين المقبلة حاسمة في مواجهة كورونا

2020/03/31 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ان شهر نيسان المقبل سيكون حاسما على صعيد التصدي لوباء كورونا

وأوضح ترمب في تصريح، ان الولايات المتحدة ستفعل كل شيء في مواجهة الفيروس خلال الأيام الثلاثين المقبلة والتي وصفها بالحيوية، مبينا ان مشاركة عشر شركات لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، أدى إلى تسجيل ارتفاع كبير في إنتاج تلك الأجهزة، وهو ما سيمهد لتصدير الفائض منها إلى البلدان الأوروبية.

وأضاف ترمب أنه وعد إيطاليا بمنعها إمدادات طبية بقيمة مئة مليون دولار، خلال اتصاله مع رئيس الوزراء الإيطالي وزيري كونتي في اتصال هاتفي، من فائض الأجهزة الجراحية وألاستشفائية، لمساعدة الأخيرة في جهود مواجهة الوباء.

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