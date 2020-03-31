تواصل أستقبال البواخر المحملة بالمواد الغذائية والأدوية لضمان وصولها للمواطن

2020/03/31 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة النقل العراقية الثلاثاء ،مواصلة ملاكات قسم الوكالات البحرية في الشركة العامة للنقل البحري أستقبال البواخر القادمة للعراق بشكل يومي لضمان وصول السلع وسد حاجة المواطنين خلال ايام الحظر محملة بمواد غذائية متنوعة وأدوية لصالح وزارة التجارة والصحة والقطاع الخاص.وأوضح مدير عام الشركة محي الدين الآمارة، أن “المواد التي تصل […]

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