2020/03/31 | 11:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر تتحدث عن توقف عمليات استهداف الخضراء والمناطق القريبة منها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 11:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر تتحدث عن توقف عمليات استهداف الخضراء والمناطق القريبة منها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر تتحدث عن توقف عمليات استهداف الخضراء والمناطق القريبة منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).