خلاف بين برشلونة وغريزمان

2020/03/31 | 11:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن طموح الفرنسي أنطوان غريزمان نجم برشلونة، يتعرض مع تفكير الإدارة الكتالونية.

وانضم غريزمان إلى برشلونة مطلع هذا الموسم، قادمًا من أتلتيكو مدريد، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي التي وصلت إلى 120 مليون يورو.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن "برشلونة يفكر في الاستفادة من غريزمان في عقد صفقاته الجديدة الصيف المقبل، من خلال تضمينه كعامل إغراء كبير لإقناع الأندية الأخرى".

ويسعى برشلونة للتعاقد مع الثنائي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، ولاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، وسيمثل غريزمان أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للناديين حال قيام برشلونة بعرضه عليهم.

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