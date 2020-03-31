2020/03/31 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تجري تقييماً لإجراءات كوردستان بمواجهة كورونا وتوجه نصيحة حماية

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