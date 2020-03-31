تماثل 6 مصابين بفيروس كورونا للشفاء في النجف ومغادرتهم المستشفى

2020/03/31 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء (31 آذار 2020)، تماثل ست حالات مصابة بفايروس كورونا المستجد ...





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