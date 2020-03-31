رئيس برشلونة يحدد تفاصيل عودة الموسم الحالي وموعد الموسم الجديد

2020/03/31 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -متابعة

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن بعض التفاصيل الخاصة بعودة الموسم الحالي، وموعد بد...





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