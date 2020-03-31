طهران: واشنطن تنفق الملايين على داعش وممرضوها يرتدون أكياس النفايات لمواجهة كورونا

2020/03/31 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية والناطق باسمها، حول جهود إيران في مكافحة كورونا، تدخل في الشؤون الإيرانية وتهدف إلى تضليل الرأي العام.وأضافت الخارجية في بيان، أن تصريحات الخارجية الأمريكية تفتقر للوجهة القانونية، ولا يمكن أن تغطي على ضعف أداء الإدارة الأمريكية في مكافحة تفشي فيروس كورونا والظروف الاقتصادية السيئة والضغوط الداخلية التي تتعرض لها قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.وشددت الخارجية الإيرانية على أنه لو أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ترليونات الدولارات على الشعب الأمريكي بدلا من إنفاقها على زعزعة الأمن في الشرق الأوسط ودعم "داعش" و"صفقة القرن"، لما شهدنا بكاء الممرضين الأمريكيين في مواجهة كورونا وارتدائهم أكياس النفايات.وأكدت الخارجية أن إيران ستتغلب على فيروس كورونا على الرغم من العقوبات الأمريكية الجائرة وغير القانونية، وستتجاوز باعتزاز هذا الامتحان الصعب.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في آخر إحصائية، تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

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