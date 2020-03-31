أوروبا تتنفس هواء أكثر نقاء وهي تحت الحجر الصحي

2020/03/31 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقلصت نسبة تلوث الهواء في الأجواء الأوروبية، في وقت تعيش دول القارة حجرا صحيا، تقلص معه نسق حركة النقل ومستوى الإنتاج، وذلك بعد الاجراءات التي اتخذت في سياق مكافحة انتشار وباء كوفيد-19 (كورونا).ورغم ذلك فإنه من المبكر قياس آثار هذا التراجع في نسبة التلوث على المدى البعيد.وتظهر صور للأقمار الصناعية الفرق، بين نسبة […]

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