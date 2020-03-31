مدير عام صحة ذي قار يتوعد طبيبة إنتقدت قرارات خلية الأزمة في ذي قار على فيسبوك

2020/03/31 | 12:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار بعد إنتقادها لخلية الأزمة في محافظة ذي قار، توعد مدير عام صحة ذي قار، طبيبة مقيمة في مستشفى الحسين التعليمي، بإتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية نشرها منشورا على صفحتها في فيسبوك، منتقدة أداء خلية الأزمة في المحافظة، مؤكدة على أن منتسبي الصحة يفتقرون لأبسط مستلزمات الحماية الصحية أثناء التعامل مع […]

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