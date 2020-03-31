سقوط صاروخي كاتيوشا في الأنبار غربي العراق

2020/03/31 | 12:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا غربي مدينة هيت، في محافظة الأنبار....

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