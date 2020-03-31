صحة أربيل تسجل إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/03/31 | 12:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية في منطقة كردستان اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل....

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