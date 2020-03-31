عبدالمهدي يُعزز نظرية “الانقلاب”، والفصائل تستعد لضرباتٍ أميركية جديدة

2020/03/31 | 12:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل حكومة رئيس الوزراء العراقي المستقيل #عادل_عبدالمهدي، مسندوة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران، التصعيد ضد #الولايات_المتحدة، ليصل التوتر إلى مستويات غير مسبوقة بين الجانبين، والحديث عن نظرية “الانقلاب”.واستجاب عبدالمهدي، أخيراً،

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