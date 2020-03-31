شرطة كربلاء: نشرنا قواتنا في محاور المحافظة لمنع دخول اي وافد

2020/03/31 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلن قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد زويني ،اليوم الثلاثاء، عن نشر القوات الامنية في جميع محاور المحافظة ومنع دخول الزائرين والوافدين اليها.وقال زويني، إنه “بالتنسيق مع قيادة عمليات كربلاء تم نشر قوات الداخلية والدفاع في محاور كربلاء الثلاثة (بغداد، النجف، بابل) في الطرق الرئيسية والفرعية لمنع دخول الزائرين او الوافدين […]

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