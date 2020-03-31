بفضل كورونا.. إفراج مبكر لأحد أبطال فضيحة فساد الفيفا

2020/03/31 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت قاضية فيدرالية في نيويورك إفراجاً مبكراً من السجن لأسباب إنسانية للبرازيلي جوزيه ماريا مارين، أحد أبرز المسؤولين المدانين في فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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