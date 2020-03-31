النقل: استقبال بواخر محملة بالمواد الغذائية والأدوية

2020/03/31 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية ،مواصلة ملاكات قسم الوكالات البحرية في الشركة العامة للنقل البحري ،استقبال البواخر المقبلة للعراق بشكل يومي

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